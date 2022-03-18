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Программа передач ТВЦ на 18 марта 2022 года


Телепрограмма ТВЦ. Расписание программ на телеканале 18 марта 2022 года.

18.03.2022

00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:50 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса
01:35 Люсьена Овчинникова. Страшно жить
02:15 Детство председателя
03:00 Петровка, 38
03:10 Анна-детективъ-4. 3-4-я серия
04:40 Леонид Гайдай. Человек, который не смеялся
05:20 Мой герой. Денис Бургазлиев
06:00 Настроение
08:15 Танцы на песке. 1-3-я серия
11:30 События
11:50 Танцы на песке. 4-я серия
12:25 Танцы на углях. 1-2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Танцы на углях. 3-4-я серия
16:55 Актёрские драмы. Погибшие дети звёзд
17:50 События
18:10 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой»
23:05 Приют комедиантов. Мы странно встретились

В программе передач ТВЦ сегодня возможны изменения.









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