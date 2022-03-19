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Программа передач канала Звезда на 19 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды


Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.

19.03.2022

00:05 След Сокола. Фильм
02:05 Лиха беда начало. Фильм
03:15 Ты - мне, я - тебе. Фильм
04:40 Москва - фронту
05:00 Самый сильный. Фильм
06:25 Командир счастливой «Щуки». Фильм
08:00 Новости дня
08:15 Командир счастливой «Щуки». Фильм
08:40 Морской бой
09:45 Круиз-контроль. Салехард - Минлей
10:15 Легенды музыки. Надежда Бабкина
10:45 Улика из прошлого. Тайнопись будущего. Библейский код
11:35 Война миров. Конница против танков
12:30 Не факт!
13:00 Новости дня
13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»
14:05 Подводный флот России. 1-я - 4-я серии
17:20 Слушать в отсеках
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!» с Николаем Петровым
18:30 Слушать в отсеках. Фильм
20:45 Легендарные матчи. Волейбол. Женский. Финал Олимпиады-1988. СССР - Перу - 3:2

В программе передач канала Звезда возможны изменения.









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