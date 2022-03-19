Программа передач канала Звезда на 19 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.



19.03.2022



00:05 След Сокола. Фильм

02:05 Лиха беда начало. Фильм

03:15 Ты - мне, я - тебе. Фильм

04:40 Москва - фронту

05:00 Самый сильный. Фильм

06:25 Командир счастливой «Щуки». Фильм

08:00 Новости дня

08:15 Командир счастливой «Щуки». Фильм

08:40 Морской бой

09:45 Круиз-контроль. Салехард - Минлей

10:15 Легенды музыки. Надежда Бабкина

10:45 Улика из прошлого. Тайнопись будущего. Библейский код

11:35 Война миров. Конница против танков

12:30 Не факт!

13:00 Новости дня

13:15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным»

14:05 Подводный флот России. 1-я - 4-я серии

17:20 Слушать в отсеках

18:00 Новости дня

18:15 «Задело!» с Николаем Петровым

18:30 Слушать в отсеках. Фильм

20:45 Легендарные матчи. Волейбол. Женский. Финал Олимпиады-1988. СССР - Перу - 3:2



В программе передач канала Звезда возможны изменения.