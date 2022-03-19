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Программа передач СТС на 19 марта 2022 года


Телепрограмма канала СТС. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года. В эфире СТС сегодня будут транслироваться следующие передачи.

19.03.2022

01:35 Затерянный мир. Фильм
03:10 Воронины. Сезон 10. 25-я серия
03:35 Воронины. Сезон 16. 2-я серия
04:00 Воронины. Сезон 16. 3-я серия
04:25 Воронины. Сезон 16. 4-я серия
04:50 6 кадров
05:10 38 попугаев
05:50 Ералаш. Сезон 1. 141-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 143-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 144-я серия
06:05 Фиксики. Цыпленок
06:15 Фиксики. Невидимые чернила
06:20 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота
06:50 Три кота. Ранняя пташка
06:55 Три кота. Коржик звезда
07:00 Три кота. Только спокойствие
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Язык дружбы
07:20 Три кота. Семейные гонки
07:25 Три кота
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Свой путь
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Простые радости
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Я»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 6-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Не дрогни! Сезон 1. 9-я серия
10:55 Дикий, дикий Вест. Фильм
13:00 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины». Фильм
16:00 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца. Фильм
19:00 История игрушек-4
21:00 Принц Персии: Пески времени. Фильм
23:20 Зов предков. Фильм

В программе передач СТС сегодня возможны изменения.









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