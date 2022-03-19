Программа передач СТС на 19 марта 2022 года

Телепрограмма канала СТС. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года. В эфире СТС сегодня будут транслироваться следующие передачи.



19.03.2022



01:35 Затерянный мир. Фильм

03:10 Воронины. Сезон 10. 25-я серия

03:35 Воронины. Сезон 16. 2-я серия

04:00 Воронины. Сезон 16. 3-я серия

04:25 Воронины. Сезон 16. 4-я серия

04:50 6 кадров

05:10 38 попугаев

05:50 Ералаш. Сезон 1. 141-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 143-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 144-я серия

06:05 Фиксики. Цыпленок

06:15 Фиксики. Невидимые чернила

06:20 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота

06:50 Три кота. Ранняя пташка

06:55 Три кота. Коржик звезда

07:00 Три кота. Только спокойствие

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Язык дружбы

07:20 Три кота. Семейные гонки

07:25 Три кота

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Свой путь

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Простые радости

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Я»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 6-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Не дрогни! Сезон 1. 9-я серия

10:55 Дикий, дикий Вест. Фильм

13:00 Пираты Карибского моря: Проклятие «Черной жемчужины». Фильм

16:00 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца. Фильм

19:00 История игрушек-4

21:00 Принц Персии: Пески времени. Фильм

23:20 Зов предков. Фильм



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.