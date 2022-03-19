Программа передач Первого канала на 19 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года. В эфире Первого канала сегодня будут транслироваться следующие передачи.
19.03.2022
01:45 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «Амурский тигр. Хозяин тайги»
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро»
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17:20 «Наша Надя»
19:20 «45 лет ансамблю «Русская песня»
21:00 Время
21:20 Один вдох. Фильм
23:15 «Одиссея». Фильм
В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.