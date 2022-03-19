Программа передач Первого канала на 19 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года. В эфире Первого канала сегодня будут транслироваться следующие передачи.



19.03.2022



01:45 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «Амурский тигр. Хозяин тайги»

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро»

15:45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

17:20 «Наша Надя»

19:20 «45 лет ансамблю «Русская песня»

21:00 Время

21:20 Один вдох. Фильм

23:15 «Одиссея». Фильм



В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.