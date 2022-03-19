Программа передач Первого канала на 19 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.
19.03.2022
01:45 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 АнтиФейк
11:05 Информационный канал
15:15 Концерт-митинг. Прямая трансляция
16:30 Информационный канал
18:50 «Краткое пособие по тому, как устроен мир». «Враги». Фильм 3-й
20:00 «Краткое пособие по тому, как устроен мир». «Война». Фильм 4-й
21:00 Время
22:00 «Мертвый сезон», фильм
В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.