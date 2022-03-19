Программа передач Первого канала на 19 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.



19.03.2022



01:45 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 АнтиФейк

11:05 Информационный канал

15:15 Концерт-митинг. Прямая трансляция

16:30 Информационный канал

18:50 «Краткое пособие по тому, как устроен мир». «Враги». Фильм 3-й

20:00 «Краткое пособие по тому, как устроен мир». «Война». Фильм 4-й

21:00 Время

22:00 «Мертвый сезон», фильм



В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.