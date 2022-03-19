Программа передач ТВЦ на 19 марта 2022 года

Телепрограмма канала ТВЦ. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.



19.03.2022



01:00 Огарева, 6. Фильм

02:25 Петровка, 38. Фильм

02:40 Пуаро Агаты Кристи. Немой свидетель

04:10 Из-под полы. Тайная империя дефицита

04:50 10 самых... Потерянная роль мечты

05:20 Весёлая карусель. 20-я серия

05:30 Ночной переезд. 1-я серия

06:12 Ночной переезд. 2-я серия

07:10 Православная энциклопедия. Право на ошибку. Путешествие в Свияжск. Эпоха реформации в Речи Посполитой

07:35 Фактор жизни. Спорт для жизни

08:10 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я серия

09:04 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Константин Оганезов

10:35 Дорогой мой человек. Фильм

11:30 События

11:45 Дорогой мой человек. Фильм

13:00 Детдомовка. 1-я серия

13:46 Детдомовка. 2-я серия

14:30 События

14:45 Детдомовка. 3-я серия

15:57 Детдомовка. 4-я серия

17:05 Елена и капитан. 1-я серия

18:03 Елена и капитан. 2-я серия

19:02 Елена и капитан. 3-я серия

20:01 Елена и капитан. 4-я серия

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»

22:10 Право знать!

23:35 События

23:50 90-е. БАБ: начало конца



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.