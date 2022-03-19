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Программа передач ТВЦ на 19 марта 2022 года


Телепрограмма канала ТВЦ. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.

19.03.2022

01:00 Огарева, 6. Фильм
02:25 Петровка, 38. Фильм
02:40 Пуаро Агаты Кристи. Немой свидетель
04:10 Из-под полы. Тайная империя дефицита
04:50 10 самых... Потерянная роль мечты
05:20 Весёлая карусель. 20-я серия
05:30 Ночной переезд. 1-я серия
06:12 Ночной переезд. 2-я серия
07:10 Православная энциклопедия. Право на ошибку. Путешествие в Свияжск. Эпоха реформации в Речи Посполитой
07:35 Фактор жизни. Спорт для жизни
08:10 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 1-я серия
09:04 Психология преступления. Туфелька не для Золушки. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Константин Оганезов
10:35 Дорогой мой человек. Фильм
11:30 События
11:45 Дорогой мой человек. Фильм
13:00 Детдомовка. 1-я серия
13:46 Детдомовка. 2-я серия
14:30 События
14:45 Детдомовка. 3-я серия
15:57 Детдомовка. 4-я серия
17:05 Елена и капитан. 1-я серия
18:03 Елена и капитан. 2-я серия
19:02 Елена и капитан. 3-я серия
20:01 Елена и капитан. 4-я серия
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым»
22:10 Право знать!
23:35 События
23:50 90-е. БАБ: начало конца

В программе передач СТС сегодня возможны изменения.









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