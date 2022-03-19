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Программа передач Россия 1 на 19 марта 2022 года


Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.

19.03.2022

00:00 Крым. Путь на Родину
02:35 Сильная слабая женщина. Фильм
04:10 Семейный детектив. Сериал
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Цельнозерновые хлебцы
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Мой чужой ребёнок. Фильм
13:30 Только о любви. Сериал. 1-я часть
18:00 Привет, Андрей!
20:00 Вести в субботу
21:00 Прости за любовь. Фильм

В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.









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