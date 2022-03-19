Программа передач Россия 1 на 19 марта 2022 года

Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.



19.03.2022



00:00 Крым. Путь на Родину

02:35 Сильная слабая женщина. Фильм

04:10 Семейный детектив. Сериал

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Цельнозерновые хлебцы

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Мой чужой ребёнок. Фильм

13:30 Только о любви. Сериал. 1-я часть

18:00 Привет, Андрей!

20:00 Вести в субботу

21:00 Прости за любовь. Фильм



В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.