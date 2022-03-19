Программа передач РЕН ТВ на 19 марта 2022 года. Сегодня в эфире РЕН ТВ

Телепрограмма канала РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года. В эфире РЕН ТВ сегодня будут транслироваться следующие передачи.
19.03.2022
00:30 Ангел мести. Фильм
02:05 Телефонная будка. Фильм
03:25 Ниндзя 2. Фильм
05:00 Невероятно интересные истории
06:45 Лохматый папа. Фильм
08:30 О вкусной и здоровой пище
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 Знаете ли вы, что?
12:00 Наука и техника
13:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:05 СОВБЕЗ
15:10 Документальный спецпроект. Осторожно, фейки!
16:10 Засекреченные списки. 6 преступлений киевской власти
17:10 Стражи Галактики. Фильм
19:35 Стражи Галактики. Часть 2. Фильм
22:20 Прибытие. Фильм
В программе передач РЕН ТВ сегодня возможны изменения.