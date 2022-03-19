Программа передач РЕН ТВ на 19 марта 2022 года

Телепрограмма канала РЕН ТВ. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.



19.03.2022



00:30 Ангел мести. Фильм

02:05 Телефонная будка. Фильм

03:25 Ниндзя 2. Фильм

05:00 Невероятно интересные истории

06:45 Лохматый папа. Фильм

08:30 О вкусной и здоровой пище

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 Знаете ли вы, что?

12:00 Наука и техника

13:05 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:05 СОВБЕЗ

15:10 Документальный спецпроект. Осторожно, фейки!

16:10 Засекреченные списки. 6 преступлений киевской власти

17:10 Стражи Галактики. Фильм

19:35 Стражи Галактики. Часть 2. Фильм

22:20 Прибытие. Фильм



В программе передач РЕН ТВ сегодня возможны изменения.