Программа передач ТНТ на 19 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТНТ

Телепрограмма канала ТНТ на сегодня. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года. В эфире ТНТ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



19.03.2022



00:00 Такое Кино! 413-я серия

00:30 Холостяк. Сезон 9. 1-я серия

01:55 Импровизация. Сезон 5. 143-я серия

02:45 Импровизация. Сезон 5. 144-я серия

03:35 Comedy Баттл. 10-я серия

04:25 Открытый микрофон. Сезон 2. 29-я серия

05:15 Открытый микрофон. Сезон 2. 30-я серия

06:05 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 26-я серия

08:00 СашаТаня. Сезон 6. 206-я - 213-я серии

12:00 Полицейский с Рублевки-5. 1-я - 8-я серии

16:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

17:50 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2

19:30 Музыкальная интуиция. 16-я серия

21:30 Холостяк. Сезон 9. 2-я серия

23:00 Звезды в Африке. 18-я серия



В программе передач ТНТ сегодня возможны изменения.