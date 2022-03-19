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Программа передач НТВ на 19 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ


Телепрограмма канала НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.

19.03.2022

01:25 Захар Прилепин. Уроки русского
01:50 Квартирный вопрос
02:45 Береговая охрана. «Граница на замке», 1-я и 2-я серии. «Мышеловка», 1-я серия
04:55 ЧП. Расследование
05:25 Двенадцать часов
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
08:50 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Мамы звезд
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.









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