Программа передач НТВ на 19 марта 2022 года

Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.



19.03.2022



01:25 Захар Прилепин. Уроки русского

01:50 Квартирный вопрос

02:45 Береговая охрана. «Граница на замке», 1-я и 2-я серии. «Мышеловка», 1-я серия

04:55 ЧП. Расследование

05:25 Двенадцать часов

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Готовим с Алексеем Зиминым

08:50 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Мамы звезд

23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном



В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.