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Программа передач Матч ТВ на 19 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ


Телепрограмма канала Матч ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года. В эфире Матч ТВ сегодня будут транслироваться следующие передачи.

19.03.2022

07:05 Все на Матч!
07:50 Новости
07:55 Зимние Игры паралимпийцев. Биатлон. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
10:00 Зимние Игры паралимпийцев. Горнолыжный спорт. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
10:35 Зимние Игры паралимпийцев. Следж-хоккей. Россия-2 - Казахстан. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
11:20 Новости
11:25 Зимние Игры паралимпийцев. Сноубординг. 1-я попытка. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
11:45 Все на Матч!
11:55 Зимние Игры паралимпийцев. Сноубординг. 2-я попытка. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
12:15 Все на Матч!
12:55 Смешанные единоборства. UFC
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Нижний Новгород» - «Спартак». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». ЦСКА - «Динамо" (Москва). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» - «Арсенал». Прямой эфир
21:30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Мидлсбро» - «Челси». Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
23:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Т. Аспинэлл. Прямой эфир из Великобритании

В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.









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