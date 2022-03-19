Программа передач Матч ТВ на 19 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма канала Матч ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года. В эфире Матч ТВ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



19.03.2022



07:05 Все на Матч!

07:50 Новости

07:55 Зимние Игры паралимпийцев. Биатлон. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

10:00 Зимние Игры паралимпийцев. Горнолыжный спорт. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

10:35 Зимние Игры паралимпийцев. Следж-хоккей. Россия-2 - Казахстан. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

11:20 Новости

11:25 Зимние Игры паралимпийцев. Сноубординг. 1-я попытка. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

11:45 Все на Матч!

11:55 Зимние Игры паралимпийцев. Сноубординг. 2-я попытка. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

12:15 Все на Матч!

12:55 Смешанные единоборства. UFC

13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Нижний Новгород» - «Спартак». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». ЦСКА - «Динамо" (Москва). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зенит» - «Арсенал». Прямой эфир

21:30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Мидлсбро» - «Челси». Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

23:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Волков - Т. Аспинэлл. Прямой эфир из Великобритании



В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.