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Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 19 марта 2022 года


Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.

19.03.2022

00:30 Ларец Марии Медичи
02:00 Девчата
03:35 Кубанские казаки
05:20 Испытатель
05:40 Пес Барбос и необычный кросс
05:50 Сто дней после детства
07:25 Мы с вами где-то встречались
09:05 Алые паруса
10:40 Одиноким предоставляется общежитие
12:15 Алмазы для Марии
13:40 Добряки
15:05 Дежа вю
17:00 Не горюй!
18:40 Вокзал для двоих
21:10 Бриллиантовая рука
23:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.









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