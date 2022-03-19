Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 19 марта 2022 года

Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция». Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.



19.03.2022



00:30 Ларец Марии Медичи

02:00 Девчата

03:35 Кубанские казаки

05:20 Испытатель

05:40 Пес Барбос и необычный кросс

05:50 Сто дней после детства

07:25 Мы с вами где-то встречались

09:05 Алые паруса

10:40 Одиноким предоставляется общежитие

12:15 Алмазы для Марии

13:40 Добряки

15:05 Дежа вю

17:00 Не горюй!

18:40 Вокзал для двоих

21:10 Бриллиантовая рука

23:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди



В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.