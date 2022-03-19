Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 19 марта 2022 года

Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция». Расписание программ на телеканале 19 марта 2022 года.
19.03.2022
00:30 Ларец Марии Медичи
02:00 Девчата
03:35 Кубанские казаки
05:20 Испытатель
05:40 Пес Барбос и необычный кросс
05:50 Сто дней после детства
07:25 Мы с вами где-то встречались
09:05 Алые паруса
10:40 Одиноким предоставляется общежитие
12:15 Алмазы для Марии
13:40 Добряки
15:05 Дежа вю
17:00 Не горюй!
18:40 Вокзал для двоих
21:10 Бриллиантовая рука
23:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.