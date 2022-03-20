Программа передач канала Звезда на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.



20.03.2022



00:15 Секретный фарватер. 1-я - 4-я серии

04:50 Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века. Рокоссовский

05:30 Москва - фронту

06:00 Оружие Победы

06:10 Слушать в отсеках

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

11:30 Секретные материалы. Михаил Лукин. Судьба генерала

12:20 Код доступа

13:15 Специальный репортаж

13:55 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

19:20 Легенды советского сыска

22:45 Сделано в СССР

23:00 Фетисов

23:45 «К-3. «Ленинский комсомол»



В программе передач канала Звезда возможны изменения.