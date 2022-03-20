Программа передач канала Звезда на 20 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.
20.03.2022
00:15 Секретный фарватер. 1-я - 4-я серии
04:50 Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века. Рокоссовский
05:30 Москва - фронту
06:00 Оружие Победы
06:10 Слушать в отсеках
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
11:30 Секретные материалы. Михаил Лукин. Судьба генерала
12:20 Код доступа
13:15 Специальный репортаж
13:55 На безымянной высоте. 1-я - 4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Легенды советского сыска
22:45 Сделано в СССР
23:00 Фетисов
23:45 «К-3. «Ленинский комсомол»
В программе передач канала Звезда возможны изменения.