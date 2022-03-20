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Программа передач СТС на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС


Телепрограмма канала СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире СТС сегодня будут транслироваться следующие передачи.

20.03.2022

01:15 Зомбилэнд. Контрольный выстрел. Фильм
02:55 Воронины. Сезон 16. 5-я - 9-я серии
04:55 6 кадров
04:55 6 кадров
05:15 38 попугаев
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота. Язык дружбы
06:55 Три кота. Семейные гонки
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Папино кафе
07:10 Три кота. Граффити котята
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Игра для Бантика
07:25 Три кота. Торт в подарок
07:30 Царевны. Полуночная магия
07:35 Царевны. Волшебные краски
07:45 Царевны. Лягушачий камень
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»
08:20 Зов предков
10:20 Пираты Карибского моря. На краю света. Фильм
13:45 Пираты Карибского моря: На странных берегах. Фильм
16:25 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки. Фильм
19:05 Босс-молокосос
21:00 Джон Картер. Фильм
23:40 Без компромиссов. Фильм

В программе передач СТС сегодня возможны изменения.









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