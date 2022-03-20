Программа передач СТС на 20 марта 2022 года

Телепрограмма канала СТС. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.



20.03.2022



01:15 Зомбилэнд. Контрольный выстрел. Фильм

02:55 Воронины. Сезон 16. 5-я - 9-я серии

04:55 6 кадров

04:55 6 кадров

05:15 38 попугаев

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота. Язык дружбы

06:55 Три кота. Семейные гонки

07:00 Три кота

07:05 Три кота. Папино кафе

07:10 Три кота. Граффити котята

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Игра для Бантика

07:25 Три кота. Торт в подарок

07:30 Царевны. Полуночная магия

07:35 Царевны. Волшебные краски

07:45 Царевны. Лягушачий камень

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Э»

08:20 Зов предков

10:20 Пираты Карибского моря. На краю света. Фильм

13:45 Пираты Карибского моря: На странных берегах. Фильм

16:25 Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки. Фильм

19:05 Босс-молокосос

21:00 Джон Картер. Фильм

23:40 Без компромиссов. Фильм



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.