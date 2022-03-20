Программа передач Первого канала на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире Первого канала сегодня будут транслироваться следующие передачи.



20.03.2022



01:30 Наедине со всеми

02:15 Модный приговор

03:05 Давай поженимся!

03:45 Мужское/Женское

05:20 Вопреки всему

06:00 Новости

06:10 Вопреки всему

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой. Сезон 6. Дальневосточное военное училище (ДВОКУ)

08:10 Здоровье. Выпуск от 20 марта

09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Суровое море России

15:55 «Жил я шумно и весело». Ко дню рождения Александра Вертинского

17:05 Док-ток. Доченьки

18:00 Вертинский. Песни

19:05 «Две звезды. Отцы и дети». Финал

21:00 Время

22:00 «Трое». Фильм



В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.