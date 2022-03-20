Программа передач Первого канала на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире Первого канала сегодня будут транслироваться следующие передачи.
20.03.2022
01:30 Наедине со всеми
02:15 Модный приговор
03:05 Давай поженимся!
03:45 Мужское/Женское
05:20 Вопреки всему
06:00 Новости
06:10 Вопреки всему
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой. Сезон 6. Дальневосточное военное училище (ДВОКУ)
08:10 Здоровье. Выпуск от 20 марта
09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Суровое море России
15:55 «Жил я шумно и весело». Ко дню рождения Александра Вертинского
17:05 Док-ток. Доченьки
18:00 Вертинский. Песни
19:05 «Две звезды. Отцы и дети». Финал
21:00 Время
22:00 «Трое». Фильм
В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.