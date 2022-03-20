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Программа передач Первого канала на 20 марта 2022 года


Телепрограмма Первого канала. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.

20.03.2022

03:45 Россия от края до края
05:40 Хиромант
06:00 Новости
06:10 Хиромант
08:20 Часовой. Сезон 6. Дальневосточное военное училище (ДВОКУ)
08:50 Здоровье
10:00 Новости
10:15 «Проект Украина. История с географией»
11:05 «АнтиФейк»
12:00 Новости
12:15 «Мосгаз». Операция «Сатана»
15:00 Новости
15:15 «Мосгаз». Операция «Сатана»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Мосгазм. Операция «Сатана»
21:00 Время
22:35 Холодное лето пятьдесят третьего... Фильм

В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.









  • Программа передач Первого канала на 19 марта 2022 года
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