Программа передач Первого канала на 20 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.
20.03.2022
03:45 Россия от края до края
05:40 Хиромант
06:00 Новости
06:10 Хиромант
08:20 Часовой. Сезон 6. Дальневосточное военное училище (ДВОКУ)
08:50 Здоровье
10:00 Новости
10:15 «Проект Украина. История с географией»
11:05 «АнтиФейк»
12:00 Новости
12:15 «Мосгаз». Операция «Сатана»
15:00 Новости
15:15 «Мосгаз». Операция «Сатана»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Мосгазм. Операция «Сатана»
21:00 Время
22:35 Холодное лето пятьдесят третьего... Фильм
В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.