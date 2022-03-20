Программа передач Первого канала на 20 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.



20.03.2022



03:45 Россия от края до края

05:40 Хиромант

06:00 Новости

06:10 Хиромант

08:20 Часовой. Сезон 6. Дальневосточное военное училище (ДВОКУ)

08:50 Здоровье

10:00 Новости

10:15 «Проект Украина. История с географией»

11:05 «АнтиФейк»

12:00 Новости

12:15 «Мосгаз». Операция «Сатана»

15:00 Новости

15:15 «Мосгаз». Операция «Сатана»

18:00 Вечерние новости

18:20 «Мосгазм. Операция «Сатана»

21:00 Время

22:35 Холодное лето пятьдесят третьего... Фильм



В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.