Программа передач ТВЦ на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ

Телепрограмма канала ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире ТВЦ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



20.03.2022



00:40 90-е. Менты

01:25 Специальный репортаж. Родина на продажу

01:50 Хватит слухов! 38-й выпуск

02:20 90-е. Звёзды" и ворьё

03:00 90-е. Секс без перерыва

03:45 90-е. Поющие" трусы

04:30 90-е. Чёрный юмор

04:30 90-е. Чёрный юмор

05:10 Закон и порядок

05:40 Большое кино. Свадьба в Малиновке

06:05 Бобик в гостях у Барбоса

06:15 Дорогой мой человек. Фильм

08:15 Психология преступления. Красное на белом. 1-я серия

09:07 Психология преступления. Красное на белом. 2-я серия

10:05 Шесть дней из жизни Ирины Антоновой

10:50 Страна чудес. Гусь Хрустальный

11:30 События

11:45 Огарева, 6

13:35 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 Призраки Арбата. 1-я серия

15:55 Призраки Арбата. 2-я серия

17:00 Селфи на память. 1-я - 4-я серии

21:05 Отравленная жизнь. 1-я - 4-я серии



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.