Программа передач ТВЦ на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТВЦ

Телепрограмма канала ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире ТВЦ сегодня будут транслироваться следующие передачи.
20.03.2022
00:40 90-е. Менты
01:25 Специальный репортаж. Родина на продажу
01:50 Хватит слухов! 38-й выпуск
02:20 90-е. Звёзды" и ворьё
03:00 90-е. Секс без перерыва
03:45 90-е. Поющие" трусы
04:30 90-е. Чёрный юмор
04:30 90-е. Чёрный юмор
05:10 Закон и порядок
05:40 Большое кино. Свадьба в Малиновке
06:05 Бобик в гостях у Барбоса
06:15 Дорогой мой человек. Фильм
08:15 Психология преступления. Красное на белом. 1-я серия
09:07 Психология преступления. Красное на белом. 2-я серия
10:05 Шесть дней из жизни Ирины Антоновой
10:50 Страна чудес. Гусь Хрустальный
11:30 События
11:45 Огарева, 6
13:35 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 Призраки Арбата. 1-я серия
15:55 Призраки Арбата. 2-я серия
17:00 Селфи на память. 1-я - 4-я серии
21:05 Отравленная жизнь. 1-я - 4-я серии
В программе передач СТС сегодня возможны изменения.