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Программа передач Россия 1 на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире Россия 1


Телепрограмма канала Россия 1 на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире Россия 1 сегодня будут транслироваться следующие передачи.

20.03.2022

01:05 Не жалею, не зову, не плачу. Фильм
05:20 Формула счастья. Фильм
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Юрий Беляев и Татьяна Абрамова
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Работа над ошибками. Фильм
13:40 Только о любви. Сериал. 2-я часть
17:50 Танцы со звёздами. Новый сезон
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.









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