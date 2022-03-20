Программа передач Россия 1 на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире Россия 1

Телепрограмма канала Россия 1 на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире Россия 1 сегодня будут транслироваться следующие передачи.



20.03.2022



01:05 Не жалею, не зову, не плачу. Фильм

05:20 Формула счастья. Фильм

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Юрий Беляев и Татьяна Абрамова

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Работа над ошибками. Фильм

13:40 Только о любви. Сериал. 2-я часть

17:50 Танцы со звёздами. Новый сезон

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым



В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.