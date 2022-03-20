Программа передач Россия 1 на 20 марта 2022 года

Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.
20.03.2022
01:05 Не жалею, не зову, не плачу. Фильм
05:20 Формула счастья. Фильм
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Юрий Беляев и Татьяна Абрамова
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:50 Врачебная ошибка. Фильм
14:00 Вести
14:50 Врачебная ошибка. Фильм
17:00 Вести
17:50 Танцы со звёздами. Суперфинал
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.