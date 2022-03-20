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Программа передач канала Домашний на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире Домашнего


Телепрограмма канала Домашний на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире Домашнего сегодня будут транслироваться следующие передачи.

20.03.2022

03:10 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии
05:50 Пять ужинов. Дайджест
05:55 Предсказания: 2022
06:30 Предсказания: 2022
06:45 Часы с кукушкой. 1-я - 4-я серии
10:30 Формула счастья. 1-я - 4-я серии
14:30 Присяжная. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов. 71-я серия
19:00 Великолепный век. 43-я и 44-я серии
23:25 Про здоровье
23:45 Референт. 1-я - 4-я серии
03:15 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии

В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.









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