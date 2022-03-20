Программа передач канала Домашний на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире Домашнего

Телепрограмма канала Домашний на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире Домашнего сегодня будут транслироваться следующие передачи.



20.03.2022



03:10 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии

05:50 Пять ужинов. Дайджест

05:55 Предсказания: 2022

06:30 Предсказания: 2022

06:45 Часы с кукушкой. 1-я - 4-я серии

10:30 Формула счастья. 1-я - 4-я серии

14:30 Присяжная. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов. 71-я серия

19:00 Великолепный век. 43-я и 44-я серии

23:25 Про здоровье

23:45 Референт. 1-я - 4-я серии

03:15 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии



В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.