Программа передач канала Домашний на 20 марта 2022 года

Телепрограмма канала Домашний. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.
20.03.2022
03:10 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии
05:50 Пять ужинов. Дайджест
05:55 Предсказания: 2022
06:30 Предсказания: 2022
06:45 Часы с кукушкой. 1-я - 4-я серии
10:30 Формула счастья. 1-я - 4-я серии
14:30 Присяжная. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов. 71-я серия
19:00 Великолепный век. 43-я и 44-я серии
23:25 Про здоровье
23:45 Референт. 1-я - 4-я серии
03:15 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии
В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.