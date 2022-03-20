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Программа передач ТНТ на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире ТНТ


Телепрограмма канала ТНТ на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире ТНТ сегодня будут транслироваться следующие передачи.

20.03.2022

00:30 Ослеплённый светом. Фильм
02:30 Импровизация. 145-я серия
03:15 Импровизация. Дайджест. 146-я серия
04:05 Comedy Баттл. 11-я серия
04:55 Открытый микрофон. 31-я серия
05:45 Открытый микрофон. 32-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия
08:00 СашаТаня. Сезон 6. 214-я серия
08:30 СашаТаня. Сезон 6. 215-я серия
09:00 Перезагрузка. 496-я серия
09:30 Предпоследняя инстанция. 1-я - 10-я серии
14:40 Самый лучший день. Фильм
16:50 Пара из будущего. Фильм
19:00 Звезды в Африке. 19-я серия
20:30 Комеди Клаб. Сезон 17. 726-я серия
21:30 Комеди Клаб. Сезон 17. 727-я серия
22:30 Комеди Клаб. Сезон 17. 728-я серия
23:00 Stand up. Сезон 9. 216-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 16-я серия

В программе передач ТНТ сегодня возможны изменения.









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