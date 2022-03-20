Программа передач ТНТ на 20 марта 2022 года

Телепрограмма канала ТНТ. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.



20.03.2022



00:30 Ослеплённый светом. Фильм

02:30 Импровизация. 145-я серия

03:15 Импровизация. Дайджест. 146-я серия

04:05 Comedy Баттл. 11-я серия

04:55 Открытый микрофон. 31-я серия

05:45 Открытый микрофон. 32-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 27-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 28-я серия

08:00 СашаТаня. Сезон 6. 214-я серия

08:30 СашаТаня. Сезон 6. 215-я серия

09:00 Перезагрузка. 496-я серия

09:30 Предпоследняя инстанция. 1-я - 10-я серии

14:40 Самый лучший день. Фильм

16:50 Пара из будущего. Фильм

19:00 Звезды в Африке. 19-я серия

20:30 Комеди Клаб. Сезон 17. 726-я серия

21:30 Комеди Клаб. Сезон 17. 727-я серия

22:30 Комеди Клаб. Сезон 17. 728-я серия

23:00 Stand up. Сезон 9. 216-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 16-я серия



В программе передач ТНТ сегодня возможны изменения.