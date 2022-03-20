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Программа передач НТВ на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ


Телепрограмма канала НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.

20.03.2022

00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт ко Дню Рождения Александра Зарецкого
01:40 Дачный ответ
02:30 Береговая охрана. «Мышеловка», 2-я серия. «Что скрыто под маской», 1-я и 2-я серии
04:45 Золотой транзит. Фильм
06:35 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:40 Маска
23:45 Звезды сошлись

В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.









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