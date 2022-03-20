Программа передач НТВ на 20 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ

Телепрограмма канала НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.



20.03.2022



00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса. Концерт ко Дню Рождения Александра Зарецкого

01:40 Дачный ответ

02:30 Береговая охрана. «Мышеловка», 2-я серия. «Что скрыто под маской», 1-я и 2-я серии

04:45 Золотой транзит. Фильм

06:35 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:40 Маска

23:45 Звезды сошлись



В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.