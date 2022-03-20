Программа передач Матч ТВ на 20 марта 2022 года

Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.
20.03.2022
02:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина»
03:50 Новости
03:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Унион»
05:35 Тот самый бой. Руслан Проводников
06:00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Й. Угас
06:55 Зимние Игры паралимпийцев. Лыжные гонки. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
07:45 Все на Матч!
07:55 Зимние Игры паралимпийцев. Лыжные гонки. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
08:45 Новости
08:50 Все на Матч!
09:20 Новости
09:25 Спорт Тоша
10:00 Смешанные единоборства. UFC
10:55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). Прямой эфир
12:40 Зимние Игры паралимпийцев. Биатлон. Прямой эфир из Ханты-Мансийска
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин». Прямой эфир
15:55 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. «Ростов-Дон» - «Лада» (Тольятти). Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Саутгемптон» - «Манчестер Сити». Прямой эфир
19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» - «Ростов». Прямой эфир
22:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Аталанта». Прямой эфир
В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.