Программа передач Матч ТВ на 20 марта 2022 года

Телепрограмма канала Матч ТВ. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.



20.03.2022



02:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина»

03:50 Новости

03:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Унион»

05:35 Тот самый бой. Руслан Проводников

06:00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо - Й. Угас

06:55 Зимние Игры паралимпийцев. Лыжные гонки. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

07:45 Все на Матч!

07:55 Зимние Игры паралимпийцев. Лыжные гонки. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

08:45 Новости

08:50 Все на Матч!

09:20 Новости

09:25 Спорт Тоша

10:00 Смешанные единоборства. UFC

10:55 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. УГМК (Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). Прямой эфир

12:40 Зимние Игры паралимпийцев. Биатлон. Прямой эфир из Ханты-Мансийска

13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Рубин». Прямой эфир

15:55 Гандбол. Чемпионат России. Женщины. «Ростов-Дон» - «Лада» (Тольятти). Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала. «Саутгемптон» - «Манчестер Сити». Прямой эфир

19:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» - «Ростов». Прямой эфир

22:00 «После футбола« с Георгием Черданцевым

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» - «Аталанта». Прямой эфир



В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.