Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 20 марта 2022 года

Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.



20.03.2022



02:15 Катала

03:30 Карусель на базарной площади

04:50 Лунная радуга

05:55 «SOS» над тайгой»

07:00 Коммунист

08:55 Веселые ребята

10:40 Комедия давно минувших дней

12:10 Живите в радости

13:30 Дайте жалобную книгу

15:05 Обыкновенное чудо

17:45 Мы из джаза

19:20 Мой ласковый и нежный зверь

21:20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

23:00 Воскресная премьера



В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.