Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 20 марта 2022 года

Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция». Расписание программ на телеканале 20 марта 2022 года.
20.03.2022
02:15 Катала
03:30 Карусель на базарной площади
04:50 Лунная радуга
05:55 «SOS» над тайгой»
07:00 Коммунист
08:55 Веселые ребята
10:40 Комедия давно минувших дней
12:10 Живите в радости
13:30 Дайте жалобную книгу
15:05 Обыкновенное чудо
17:45 Мы из джаза
19:20 Мой ласковый и нежный зверь
21:20 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
23:00 Воскресная премьера
В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.