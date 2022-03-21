Программа передач канала Звезда на 21 марта 2022 года. Сегодня в телепрограмме Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире канала Звезда сегодня будут транслироваться следующие передачи.



21.03.2022



01:05 Шел четвертый год войны... Фильм

02:25 Ангелы с моря

03:10 Москва - фронту

03:35 На безымянной высоте. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:35 Первый троллейбус. Фильм

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Высший пилотаж. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Подземные мстители красного Крыма

21:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Операция «Турнир». Большая игра»

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным

23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 1-я и 2-я серии



В программе передач канала Звезда возможны изменения.