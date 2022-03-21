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Программа передач канала Звезда на 21 марта 2022 года


Телепрограмма канала Звезда. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года.

21.03.2022

01:05 Шел четвертый год войны... Фильм
02:25 Ангелы с моря
03:10 Москва - фронту
03:35 На безымянной высоте. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:35 Первый троллейбус. Фильм
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Высший пилотаж. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Подземные мстители красного Крыма
21:25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Операция «Турнир». Большая игра»
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным
23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 1-я и 2-я серии

В программе передач канала Звезда возможны изменения.









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