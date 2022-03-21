Программа передач СТС на 21 марта 2022 года. Сегодня в эфире СТС

Телепрограмма канала СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире СТС сегодня будут транслироваться следующие передачи.
21.03.2022
01:35 Эффект колибри. Фильм
03:10 Воронины. Сезон 16. 10-я - 13-я серии
04:45 6 кадров
05:10 6 кадров. Сезон 8. 8-я серия
05:15 38 попугаев
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия
06:05 Три кота. Сокровища Египта
06:10 Три кота
06:15 Форсаж: Шпионские гонки
06:35 Форсаж: Шпионские гонки
07:00 Том и Джерри
08:20 Тайна магазина игрушек
10:20 История игрушек-4
12:10 Принц Персии: Пески времени
14:30 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я - 8-я серии
19:00 Модный синдикат
19:30 Модный синдикат
20:00 Железный человек
22:35 Не дрогни!
23:25 Зомбилэнд. Контрольный выстрел. Фильм
В программе передач СТС сегодня возможны изменения.