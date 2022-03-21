Программа передач СТС на 21 марта 2022 года. Сегодня в телепрограмме СТС

Телепрограмма канала СТС на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире СТС сегодня будут транслироваться следующие передачи.



21.03.2022



01:35 Эффект колибри. Фильм

03:10 Воронины. Сезон 16. 10-я - 13-я серии

04:45 6 кадров

05:10 6 кадров. Сезон 8. 8-я серия

05:15 38 попугаев

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш. Сезон 1. 194-я серия

06:05 Три кота. Сокровища Египта

06:10 Три кота

06:15 Форсаж: Шпионские гонки

06:35 Форсаж: Шпионские гонки

07:00 Том и Джерри

08:20 Тайна магазина игрушек

10:20 История игрушек-4

12:10 Принц Персии: Пески времени

14:30 Модный синдикат. Сезон 1. 1-я - 8-я серии

19:00 Модный синдикат

19:30 Модный синдикат

20:00 Железный человек

22:35 Не дрогни!

23:25 Зомбилэнд. Контрольный выстрел. Фильм



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.