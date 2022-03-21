Программа передач Первого канала на 21 марта 2022 года. Сегодня в эфире Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире Первого канала сегодня будут транслироваться следующие передачи.
21.03.2022
00:25 «Я давно иду по прямой». К 100-летию со дня рождения Ирины Антоновой
01:25 Наедине со всеми
02:50 Россия от края до края
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
22:00 «Янычар». 5-я серия
22:55 Большая игра
23:55 «Документальное расследование Михаила Леонтьева «Большая игра». Фильм 1-й
В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.