Программа передач Первого канала на 21 марта 2022 года. Сегодня в телепрограмме Первого канала

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире Первого канала сегодня будут транслироваться следующие передачи.



21.03.2022



00:25 «Я давно иду по прямой». К 100-летию со дня рождения Ирины Антоновой

01:25 Наедине со всеми

02:50 Россия от края до края

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

22:00 «Янычар». 5-я серия

22:55 Большая игра

23:55 «Документальное расследование Михаила Леонтьева «Большая игра». Фильм 1-й



В программе передач Первого канала сегодня возможны изменения.