Программа передач ТВЦ на 21 марта 2022 года. Сегодня в телепрограмме ТВЦ

Телепрограмма канала ТВЦ на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире ТВЦ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



21.03.2022



00:40 События

00:55 Петровка, 38

01:05 Детдомовка. 1-я - 4-я серии

04:05 Разлучённые властью

04:45 Дин Рид. Тайна жизни и смерти

05:25 Московская неделя

06:00 Настроение

08:55 Предлагаемые обстоятельства. 1-я серия - «Игра в убийство»

09:53 Предлагаемые обстоятельства. 2-я серия - «Игра в убийство»

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Пуаро Агаты Кристи. Убийство Роджера Акройда

13:40 Мой герой. Андрис Лиепа

14:30 События

14:55 Город новостей

15:10 Анна-детективъ-4. 5-я серия

16:03 Анна-детективъ-4. 6-я серия

16:55 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан

17:50 События

18:20 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я серия

19:17 Сельский детектив. Яблоня раздора. 2-я серия

20:13 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я серия

21:08 Сельский детектив. Месть Чернобога. 2-я серия

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Здоровье большой страны

23:05 Знак качества. Салоны красоты

00:00 События. 25-й час



В программе передач СТС сегодня возможны изменения.