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Программа передач ТВЦ на 21 марта 2022 года


Телепрограмма канала ТВЦ. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года.

21.03.2022

00:40 События
00:55 Петровка, 38
01:05 Детдомовка. 1-я - 4-я серии
04:05 Разлучённые властью
04:45 Дин Рид. Тайна жизни и смерти
05:25 Московская неделя
06:00 Настроение
08:55 Предлагаемые обстоятельства. 1-я серия - «Игра в убийство»
09:53 Предлагаемые обстоятельства. 2-я серия - «Игра в убийство»
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Пуаро Агаты Кристи. Убийство Роджера Акройда
13:40 Мой герой. Андрис Лиепа
14:30 События
14:55 Город новостей
15:10 Анна-детективъ-4. 5-я серия
16:03 Анна-детективъ-4. 6-я серия
16:55 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан
17:50 События
18:20 Сельский детектив. Яблоня раздора. 1-я серия
19:17 Сельский детектив. Яблоня раздора. 2-я серия
20:13 Сельский детектив. Месть Чернобога. 1-я серия
21:08 Сельский детектив. Месть Чернобога. 2-я серия
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Здоровье большой страны
23:05 Знак качества. Салоны красоты
00:00 События. 25-й час

В программе передач СТС сегодня возможны изменения.









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