Программа передач Россия 1 на 21 марта 2022 года

Телепрограмма канала Россия 1. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года.
21.03.2022
01:30 Любовь на сене. Фильм
03:15 Формула счастья. Фильм
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 1-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
В программе передач Россия 1 сегодня возможны изменения.