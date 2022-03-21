Программа передач канала Домашний на 21 марта 2022 года. Сегодня в эфире Домашнего

Телепрограмма канала Домашний на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире Домашнего сегодня будут транслироваться следующие передачи.
21.03.2022
03:15 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии
05:45 Пять ужинов
05:55 Предсказания: 2022
06:30 Предсказания: 2022
06:50 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Хочу жить с папой». «Захомутать богача»
13:15 Порча. Без адреса
13:45 Знахарка. Предатель
14:20 Верну любимого. Бесовская любовь
14:55 Радуга в небе. 1-я - 4-я серии
19:00 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
23:05 Женский доктор-2. 51-я серия - «Запасной вариант». 52-я серия - «Честь мундира»
В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.