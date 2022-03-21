Программа передач канала Домашний на 21 марта 2022 года

Телепрограмма канала Домашний. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года.



21.03.2022



03:15 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии

05:45 Пять ужинов

05:55 Предсказания: 2022

06:30 Предсказания: 2022

06:50 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Хочу жить с папой». «Захомутать богача»

13:15 Порча. Без адреса

13:45 Знахарка. Предатель

14:20 Верну любимого. Бесовская любовь

14:55 Радуга в небе. 1-я - 4-я серии

19:00 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

23:05 Женский доктор-2. 51-я серия - «Запасной вариант». 52-я серия - «Честь мундира»



В программе передач канала «Домашний» возможны изменения.