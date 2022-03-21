Программа передач ТНТ на 21 марта 2022 года. Сегодня в телепрограмме ТНТ

Телепрограмма канала ТНТ на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире ТНТ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



21.03.2022



00:00 Музыкальная интуиция. 16-я серия

01:50 Сиротский Бруклин. Фильм

04:00 Comedy Баттл. 12-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия

05:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 181-я - 190-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 6. 216-я - 222-я серии

17:30 Патриот. Сезон 2. 18-я - 22-я серии

20:00 Исправление и наказание. 5-я серия

20:30 Исправление и наказание. 6-я серия

21:00 Год культуры. Сезон 2. 21-я серия

21:30 Год культуры. Сезон 2. 22-я серия

22:00 Где логика? Сезон 8. 224-я серия

23:00 Пара из будущего. Фильм



В программе передач ТНТ сегодня возможны изменения.