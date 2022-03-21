Программа передач ТНТ на 21 марта 2022 года. Сегодня в телепрограмме ТНТ

Телепрограмма канала ТНТ на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире ТНТ сегодня будут транслироваться следующие передачи.
21.03.2022
00:00 Музыкальная интуиция. 16-я серия
01:50 Сиротский Бруклин. Фильм
04:00 Comedy Баттл. 12-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 2. 33-я серия
05:45 Открытый микрофон. Сезон 2. 34-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 30-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 31-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 181-я - 190-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 6. 216-я - 222-я серии
17:30 Патриот. Сезон 2. 18-я - 22-я серии
20:00 Исправление и наказание. 5-я серия
20:30 Исправление и наказание. 6-я серия
21:00 Год культуры. Сезон 2. 21-я серия
21:30 Год культуры. Сезон 2. 22-я серия
22:00 Где логика? Сезон 8. 224-я серия
23:00 Пара из будущего. Фильм
В программе передач ТНТ сегодня возможны изменения.