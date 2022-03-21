Программа передач НТВ на 21 марта 2022 года. Сегодня в эфире НТВ

Телепрограмма канала НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.



21.03.2022



01:15 Основано на реальных событиях

04:10 Береговая охрана. «В огне", 1-я и 2-я серии

05:35 Возвращение Мухтара-2. Три поколения сыщиков

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Пробуждение», 1-я и 2-я серии. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Пробуждение», 1-я и 2-я серии. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Порт. 1-я - 3-я серии

23:15 Сегодня в Москве

23:40 Пёс-3. «Бриллианты навсегда». «Рокировка». «Электрошок». «Гробовщик»



В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.