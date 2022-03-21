Программа передач НТВ на 21 марта 2022 года

Телепрограмма канала НТВ. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года.
21.03.2022
01:15 Основано на реальных событиях
04:10 Береговая охрана. «В огне", 1-я и 2-я серии
05:35 Возвращение Мухтара-2. Три поколения сыщиков
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Пробуждение», 1-я и 2-я серии. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. «Пробуждение», 1-я и 2-я серии. «Золотой обоз», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Порт. 1-я - 3-я серии
23:15 Сегодня в Москве
23:40 Пёс-3. «Бриллианты навсегда». «Рокировка». «Электрошок». «Гробовщик»
В программе передач НТВ сегодня возможны изменения.