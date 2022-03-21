Программа передач Матч ТВ на 21 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма канала Матч ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире Матч ТВ сегодня будут транслироваться следующие передачи.
21.03.2022
00:45 Все на Матч!
01:40 Мини-футбол. «СпортмастерPRO - Кубок России». «Финал 4-х». Финал
03:25 Жизнь после спорта. Евгений Трефилов
03:50 Новости
03:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Айнтрахт»
05:35 Тот самый бой. Мурат Гассиев
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Смешанные единоборства. One FC. А. Мораэш - Д. Джонсон
10:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
13:55 Большой босс
14:50 Новости
14:55 Большой босс
16:05 Громко
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Трактор». Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Тотальный футбол
23:00 Гонка
В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.