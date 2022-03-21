Программа передач Матч ТВ на 21 марта 2022 года. Сегодня в эфире Матч ТВ

Телепрограмма канала Матч ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире Матч ТВ сегодня будут транслироваться следующие передачи.



21.03.2022



00:45 Все на Матч!

01:40 Мини-футбол. «СпортмастерPRO - Кубок России». «Финал 4-х». Финал

03:25 Жизнь после спорта. Евгений Трефилов

03:50 Новости

03:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Айнтрахт»

05:35 Тот самый бой. Мурат Гассиев

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Смешанные единоборства. One FC. А. Мораэш - Д. Джонсон

10:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

13:55 Большой босс

14:50 Новости

14:55 Большой босс

16:05 Громко

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток». «Салават Юлаев» - «Трактор». Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад». «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Тотальный футбол

23:00 Гонка



В программе передач Матч ТВ сегодня возможны изменения.