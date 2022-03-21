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Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 21 марта 2022 года


Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.

21.03.2022

02:15 Катала
03:30 Карусель на базарной площади
04:50 Лунная радуга
06:35 Конец вечности
09:00 Кин-дза-дза
11:25 Большая перемена
16:20 Любовь и голуби
18:15 Тайны следствия-7, «Дорогой подарок». 1-я - 2-я серии
20:00 Иван Васильевич меняет профессию
21:40 Не бойся, я с тобой!

В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.









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