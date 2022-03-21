Программа передач «Мосфильм. Золотая коллекция» на 21 марта 2022 года

Телепрограмма «Мосфильм. Золотая коллекция» на сегодня. Расписание программ на телеканале 21 марта 2022 года. В эфире сегодня будут транслироваться следующие передачи.



21.03.2022



02:15 Катала

03:30 Карусель на базарной площади

04:50 Лунная радуга

06:35 Конец вечности

09:00 Кин-дза-дза

11:25 Большая перемена

16:20 Любовь и голуби

18:15 Тайны следствия-7, «Дорогой подарок». 1-я - 2-я серии

20:00 Иван Васильевич меняет профессию

21:40 Не бойся, я с тобой!



В программе передач канала «Мосфильм. Золотая коллекция» возможны изменения.