Программа передач канала Звезда на 22 марта 2022 года. Сегодня в эфире Звезды

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 22 марта 2022 года. В эфире канала Звезда сегодня будут транслироваться следующие передачи.
22.03.2022
01:35 Первый троллейбус. Фильм
03:00 Особый отдел. Контрразведка
03:40 Сделано в СССР
03:50 Высший пилотаж. 1-я - 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Трактир на Пятницкой
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Высший пилотаж. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Киллеры британской короны
21:25 Улика из прошлого
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Легенды армии с Александром Маршалом. Константин Вершинин
23:45 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 3-я и 4-я серии
В программе передач канала Звезда возможны изменения.